Formula 1 | Ferrari, la delusione di Leclerc per il ritiro in Olanda

Il weekend nero di Charles Leclerc si è concluso come peggio non poteva, ossia con un ritiro. Il pilota della Ferrari ha avuto un lievissimo contatto con Piastri nel corso del primo giro, in un momento di caos per via della pioggia che è arrivata all’improvviso su Zandvoort. In quel tocco tra i due giovani, il monegasco ha perso una bandella dell’ala anteriore, ma soprattutto ha subito un danno al fondo, perdendo tantissimo carico aerodinamico, e dopo aver subito un sorpasso persino dal debuttante Lawson (con tutto il rispetto per il neozelandese dell’AlphaTauri, ndr), la squadra ha deciso di ritirare la SF-23 del monegasco.

“La chiamata nel primo giro è stata quella giusta – ha detto Leclerc in mixed zone dopo il ritiro. Non eravamo pronti con la gomma è vero, ma è stata una mia chiamata e abbiamo comunque guadagnato. Prima ho avuto un piccolissimo contatto con Oscar, ma ha avuto un impatto gigantesco sulla macchina, ho perso più di sessanta punti di carico aerodinamico credo, non c’era più niente da fare. Non credo che la vettura sia fragile: non ho visto bene dove ho picchiato, ma è stata su una parte importante e per questo abbiamo perso tantissimo”.