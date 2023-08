DIRETTA F1 | GP d’Olanda 2023: la Gara in DIRETTA [LIVE TIMING E FOTO]

Amici di Motorionline, buon pomeriggio! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Zandvoort dove alle 15:00 inizierà il Gran Premio d’Olanda. Davanti a tutti scatterà la Red Bull di Max Verstappen, affiancato dalla McLaren di Lando Norris. Dalla seconda fila, scatterà la Mercedes di George Russell seguita dalla Williams di Alex Albon. Terza fila tutta spagnola con l’Aston Martin di Fernando Alonso e la Ferrari di Carlos Sainz. In quarta fila troviamo la Red Bull di Sergio Perez e la McLaren di Oscar Piastri. A chiudere la TOP 10, troviamo Charles Leclerc e Logan Sargeant.

A mixed-up grid and all to play for on Sunday! 👀#DutchGP #F1 pic.twitter.com/WTsgcPs8UW

— Formula 1 (@F1) August 26, 2023