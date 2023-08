F1 | La pioggia non ribalta l’esito del GP d’Olanda: vince Verstappen davanti ad Alonso e Gasly

F1 risultati GP Olanda – Al termine di una gara letteralmente caotica, condizionata da più scrosci di pioggia (anche di forte intensità), Max Verstappen si è aggiudicato il gradino più alto del podio dell’ultimo Gran Premio d’Olanda, 14° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

Scattato dalla pole position, grazie alla splendida qualifica di ieri pomeriggio, l’olandese ha dovuto risalire la classifica nel corso delle prime tornate a causa della scelta di montare le soft all’avvio, aspetto che l’ha costretto ad una sosta a causa del fondo scivoloso dovuto dall’umido (in molti hanno scelto di montare le intermedie, compreso il compagno di scuderia Sergio Perez).

Nonostante questo, però, il Campione del Mondo ha recuperato rapidamente diverse posizioni, fino alla leadership poco prima del 15° passaggio. Una performance di spessore, l’ennesima stagione, che avvicina il campione olandese alla terza corona iridata della carriera. Alle sue spalle, al termine di una gara gestita alla perfezione, si è classificato Fernando Alonso, bravo ad ottimizzare il potenziale di una AMR23 finalmente “rinata”, grazie alle tante modifiche aerodinamiche introdotte dalla squadra durante questo fine settimana in Olanda.

Lo spagnolo ha battagliato alla pari con Sergio Perez, riuscendo a beffarlo sul finale grazie ad una bandiera rossa provata da un forte scroscio di pioggia caduto a circa otto giri dal termine (Perez, effettuando il passaggio dalle intermedie alle full-wet prima dello stop, ha perso la posizione sul rivale).

Sul terzo gradino del podio uno straordinario Pierre Gasly, davanti al messicano grazie ad una penalità di cinque secondi assegnata dai commissari a quest’ultimo per aver mancato lo speed limiter in pit lane, seguito da Carlos Sainz – bravo ad estrarre il massimo da una mediocre SF-23 – Lewis Hamilton, Lando Norris e Alexander Albon, superbo nell’ottenere il massimo da un ottimo week-end della Williams. Da notare che l’inglese della Mercedes, retrocesso di diverse posizioni nel corso delle prime tornate, ha mostrato un ritmo di assoluto spessore, compiendo diversi sorpassi fino alla posizione finale.

Una prova di forza importante che alzerà e non poco il morale dalle parte di Brackley. Completano la graduatoria della top dieci Oscar Piastri ed Esteban Ocon. Ritirati George Russell (contatto con Lando Norris a poche tornate dal termine) e Charles Leclerc, costretto ad inseguire fin dai primi giri a causa di un danno all’ala risolto nel corso del primo pit stop. Appuntamento tra sette giorni a Monza per il Gran Premio d’Italia, gara in cui la Rossa cercherà di dimenticare le brutte performance messe in mostra durante questo fine settimana in Olanda.