Formula 1 | Ferrari completa il filming day a Fiorano: debutto per la SF-24 EVO [VIDEO]

La Ferrari ha completato oggi la due giorni di test/filming day a Fiorano. La Scuderia di Maranello è scesa in pista ieri provando i paraspruzzi sulla F1-75, la vettura del 2022 seguita dalla SF-24 ancora in versione base. Le due monoposto, guidate da Arthur Leclerc e Oliver Bearman hanno provato queste nuove soluzioni che ancora però dovranno essere testate ulteriormente prima di un’eventuale omologazione da parte della FIA. La giornata più importante però è stata quella di oggi: questa mattina Charles Leclerc ha portato al debutto la SF-24 versione EVO, ovvero la vettura che la Scuderia di Maranello porterà a partire dal prossimo Gran Premio dell’Emilia Romagna a Imola tra una settimana.

Getting some testing laps in 👊 @arthur_leclerc7 is behind the wheel of the F1-75 while @Charles_Leclerc completes the first half of our filming day test pic.twitter.com/zikkpRK80x — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) May 10, 2024

Tante le novità sulla monoposto che vorrà sfidare la Red Bull, mentre nel pomeriggio è toccato a Carlos Sainz assaggiare il tracciato di Fiorano con la macchina del 2024, anche per far contento il nuovo sponsor HP. Di seguito un paio di video pubblicati dalla Scuderia in merito a questa due giorni sul tracciato di proprietà del Cavallino.

Foto copertina: Cristian Pelloni

.@OllieBearman takes over the F1-75 for the afternoon 💪 While @Carlossainz55 completes the rest of our filming day test #F1 pic.twitter.com/FdnbKNAyMB — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) May 10, 2024

5/5 - (3 votes)