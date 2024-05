Formula 1 | Stella loda la prestazione di Piastri a Miami

Formula 1 McLaren Piastri – Nonostante l’epilogo sfortunato dell’ultimo Gran Premio di Miami, sesto appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, Andrea Stella ha lodato la prestazione di Oscar Piastri in Florida, sottolineando come l’australiano sia riuscito, finalmente, ha mostrare una grande concretezza sul passo gara, soprattutto nel primo stint di gara. Una condizione importante, attesa dopo gli alti e i bassi dell’ultimo periodo, che la compagine inglese si aspetta di confermare anche nel prossimo periodo, quando Piastri avrà a disposizione la MCL38 aggiornata come il compagno di squadra Lando Norris.

Stella e le parole di apprezzamento su Piastri

“Credo che Oscar sia uscito dal fine settimana di Miami ancora più consapevole dei propri punti di forza. Bisogna dargli il giusto merito. In qualifica ha accusato un gap davvero ridotto da Lando, probabilmente inferiore alla differenza tra le due vetture in termini di aggiornamenti. La sua prestazione in gara è stata molto positiva ed è riuscito a mantenere un ritmo davvero elevato nel corso del primo stint dei gara. Va via da Miami con una buona consapevolezza sul passo gara, qualcosa che voleva migliorare. In più ha dimostrato quanto valga come uomo-squadra. E’ chiaro che non era felice quando gli abbiamo detto che non avrebbe avuto subito il pacchetto completo, ma non ce l’ha mai fatta pesare. Ha capito il motivo ed è stato subito di supporto, come tutto l’entourage di Oscar”.