Formula 1 | Ferrari: filming day a Fiorano per la SF-23, c’è anche la 499P

Giornata importante per la Ferrari, la quale sta girando a Fiorano con la SF-23 per portare al termine una sessione di 100 km di filming day. Non solo sponsor però, perché la Rossa ha portato sulla sua pista di casa un nuovo fondo da testare prima del Gran Premio d’Austria in programma in questo weekend a Zeltweg. Dopo gli aggiornamenti di Barcellona e la buona prova di Montreal, la Scuderia ha deciso di spingere sull’acceleratore senza lasciare nulla di intentato, e potrebbe anche esserci una nuova ala anteriore sulla monoposto portata in questo momento da Carlos Sainz, anche questa in vista delle prossime gare.

Non solo SF-23 però, perché anche la 499P, fresca di vittoria a Le Mans sta facendo compagnia al pilota spagnolo. Il mondiale WEC farà tappa a Monza dal 7 al 9 luglio, e sarà l’occasione per i tifosi della Rossa di rendere omaggio alla vettura che ha riportato la vittoria nella più importante gara di durata della storia del motorsport a Maranello dopo ben 50 anni dall’ultima apparizione. In pista vediamo la #50, quindi di fatto non la vettura vincitrice, ma pare che al volante possa esserci Alessandro Pier Guidi, uno dei tre in grado di arrivare al successo nel tracciato de La Sarthe insieme a Giovinazzi e Calado.