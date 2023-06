F1 | Lawrence Stroll: “Dovrei essere nominato cavaliere per quello che ho fatto”

Il proprietario dell’Aston Martin, ritiene di non aver avuto abbastanza riconoscenza per aver rilanciato il marchio britannico in Formula 1 e di aver garantito un posto di lavoro a tantissime persone.

“Dovrei essere nominato cavaliere -ha dichiarato l’imprenditore canadese ad Autocar- per tutto quello che ho fatto, ho salvato migliaia di posti di lavoro e ho costruito una fabbrica di Formula 1, investendo milioni, cifre sbalorditive”.

Stando a quanto riportato alla fonte infatti, Stroll avrebbe investito circa 1.5 miliardi di sterline:

“E’ una grande dimostrazione di fiducia nei confronti dell’azienda, non investi tutti quei soldi se non credi nel futuro. Nelle mie attività, ho sempre vinto”.