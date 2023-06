Formula 1 | Ferrari: Leclerc ha provato il nuovo fondo a Fiorano

Continua senza sosta il lavoro della Ferrari. La Scuderia di Maranello, partita fortemente ad handicap in questo 2023 sta cercando di recuperare il terreno portando novità su novità. Dopo il maxi aggiornamento di Barcellona, i quali effetti non sono stati proprio immediati vista la brutta prestazione in Spagna, pare abbiano funzionato in Canada visto il buon ritmo gara avuto da Leclerc e Sainz per tutto il weekend, da venerdì a domenica. La rincorsa della Rossa però è solo all’inizio, perché la Red Bull sembra ancora irraggiungibile, e Aston Martin e Mercedes non stanno certo a guardare. Per questo motivo dunque la Scuderia non vuole lasciare nulla di intentato, e in vista del prossimo Gran Premio d’Austria, in programma a Zeltweg in questo weekend è scesa in pista con Sainz e Leclerc per una sessione di 100 km di filming day. Più che agli sponsor però, la Ferrari ha sfruttato la pista di Fiorano per provare un nuovo fondo e una configurazione più scarica dell’ala anteriore.

Nel dettaglio, è stato Sainz il primo ad utilizzare ieri la SF-23 con un alettone che dovrebbe dare maggior spinta alla monoposto, mentre Leclerc nel pomeriggio ha portato al debutto il tanto chiacchierato fondo che dovremmo vedere su entrambe le vetture in Austria, ma attenzione, perché essendoci il weekend con la Sprint Race si entrerà in parco chiuso già venerdì, quindi ci sarà soltanto la prima e unica sessione di prove libere per fare tutte le comparazioni del caso, ed ecco perché si è utilizzato il tempo necessario per il filming day per effettuare un vero e proprio test, seppur con pneumatici demo. A Maranello si continua a spingere senza sosta per colmare il divario e rendere meno amaro un 2023 fino a questo momento disastroso in termini di risultati in pista, un vero e proprio brusco risveglio dopo le attese per una SF-23 non proprio figlia della F1-75, quantomeno di quella vista nella prima parte del 2022, bensì una vettura con tanti problemi e che la squadra sta cercando di risolvere nel più breve tempo possibile.