F1 | Marko: “Il Red Bull Ring è una pista che si adatta alla Ferrari”

Salutato il Canada, dove la Formula 1 ha disputato due settimane fa la sua ultima gara, è tempo di tornare in Europa per il Gran Premio d’Austria. Sul tracciato di proprietà della Red Bull Helmut Marko vede una Ferrari protagonista. Lo storico consulente della scuderia di Milton Keynes ritiene infatti che le caratteristiche delle pista di Spielberg, per certi versi simili a quelle del Circuit Gilles Villeneuve, possano sorridere alla squadra del Cavallino che a Montreal ha mostrato un ottimo passo gara.

Marko crede che se Charles Leclerc dovesse partire davanti potrebbe essere una spina nel fianco per Max Verstappen. L’olandese arriva all’appuntamento austriaco forte della sesta vittoria in stagione, trionfo che gli ha permesso di consolidare la leadership iridata e di raggiungere Ayrton Senna nella classifica all time.

“Se Max Verstappen riuscirà a regalare alla Red Bull la 101esima vittoria? Vediamo – ha dichiarato marko, intervistato da OE24 – A Montreal la Ferrari aveva la macchina più veloce. Il Red Bull Ring si adatta a loro. Se Leclerc parte dalla prima o dalla seconda fila, non sarà una passeggiata per Max”.