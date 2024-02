WEC | Presentata la nuova Hypercar Ferrari 499P per la stagione 2024

Nella giornata odierna, nella quale ricorre l’anniversario della nascita di Enzo Ferrari, è stata presentata la nuova Hypercar 499P con la quale AF Corse disputerà il Mondiale WEC 2024. Lo schema cromatico della vettura celebra il passato remoto della Ferrari 312 PB, l’ultimo prototipo a gareggiare nel Campionato del mondo nel 1973, prima del rientro lo scorso anno nella categoria regina dell’Endurance. Rientro coinciso con la storica vittoria del Centenario nella 24 Ore di Le Mans firmata dalla 499P numero 51.

Il rosso di base della 499P ricorda quello presente sulla monoposto F2007 con la quale il Cavallino vinse i titoli Formula 1 costruttori e piloti (Kimi Raikkonen), ma rispetto all’originale offre una versione lucida per adattarsi meglio ad esigenze legate alla visibilità, al quale si aggiunge un maggiore tocco di Giallo Modena.

Confermati gli equipaggi della scorsa stagione. Quello della vettura numero 50 composto rispettivamente da Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen; mentre quello della 51 da Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi.

La stagione 2024 scatterà in Qatar il 2 marzo, con il tracciato di Sakhir che ospiterà anche il prologo nelle giornate del 24 e 25 febbraio. I successivi appuntamenti del Mondiale saranno la 6 Ore di Imola (21 aprile), la 6 Ore di Spa-Francorchamps (11 maggio), la 24 Ore di Le Mans (15-16 giugno), la 6 Ore di São Paulo (14 luglio), la Lone Star Le Mans al Circuit of the Americas – COTA (1 settembre), la 6 Ore del Fuji (15 settembre), la 8 Ore del Bahrain (2 novembre).