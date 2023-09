Formula 1 | E’ il miglior Sainz da pilota Ferrari

Quinta pole position in carriera per Carlos Sainz, che a Singapore ha tirato fuori un giro fantastico dopo un weekend, fino a questo momento, assolutamente perfetto. La Ferrari si comporta sorprendentemente bene nelle strade di Marina Bay, e la debacle inaspettata della Red Bull non fa altro che piazzare la Scuderia di Maranello tra le favorite per la vittoria di domani. I conti però dovranno essere fatti anche con un Russell e una Mercedes in generale sempre molto forti sul passo gara, un’arma solitamente più efficace rispetto a quella a disposizione della SF-23. Lo spagnolo comunque è determinatissimo, sicuro di essere al top della forma, la migliore da quando veste di rosso.

“Siamo stati molto forti sin dai primi giri del weekend – ha ammesso Sainz in mixed zone. C’è sempre il dubbio se al sabato Mercedes o Red Bull ne hanno un po’ di più, ma la verità è che già sapevo che facendo dei giri puliti sarei riuscito a conquistare la pole, e mi sono concentrato quindi su questo aspetto. Non volevo rischiare troppo, perché avevo un gran passo sul giro secco. Da quando sono in Ferrari questo è il mio miglior momento, capisco bene la macchina e la guido come si deve, ho cambiato un po’ anche il mio stile per estrarre il massimo potenziale. Con Toro Rosso e McLaren guidavo sempre a un livello alto, ma da quando sono qui è il mio miglior momento”.

“Certo, ci saranno weekend difficili, ma devo sfruttare la forma giusta per prendere pole position e provare a vincere gare. Siamo consapevoli della forza Mercedes in gara, hanno un degrado migliore del nostro, e anche qui riuscivano a tenere più le gomme dopo cinque/sei giri, ma ci devono sorpassare. Siamo davanti e spero che Charles possa mettersi secondo così da fare un gioco squadra per portare a casa una vittoria e una doppietta, ma anche loro andranno molto forti”.