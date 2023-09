Formula 1 | Verstappen graziato dai commissari: solo due reprimende per l’olandese

Se l’è cavata con due buffetti Max Verstappen. Il pilota della Red Bull, investigato per tre impeding, è stato dichiarato colpevole in due occasioni, ossia quella per essersi fermato a fine pit-lane, e per aver ostacolato Tsunoda. In entrambe le fasi, l’olandese è stato punito con una reprimenda per infrazione, mentre per quanto concerne il possibile impedimento nei confronti di Sargeant, i commissari hanno deciso di non punire in alcun modo il due, quasi tre volte campione del mondo. Ricordiamo che Max domani partirà dall’undicesima posizione in griglia dopo le grosse difficoltà dimostrate nel weekend di Singapore.

Sentenza sullo stop in pit lane – Il pilota ha dichiarato di aver aspettato circa 14 secondi prima di uscire dai box in modo da creare un distacco con chi lo precedeva. Il rappresentante del team ha spiegato che il distacco si è annullato in curva 5 a causa del rallentamento delle altre monoposto, mentre la il divario con i piloti dietro è aumentato a 12 secondi. Max non ha ottenuto alcun vantaggio evidente, ma il tempo di uscita dai box è stato molto lungo, e ha evidentemente creato un danno agli altri piloti, e per questo merita una penalità, perché le vetture devono lasciare la pit-lane in modo ordinato. Per questo, gli steward ritengono giusta la reprimenda.

Sentenza sull’impeding a Sargeant – Verstappen ha dichiarato di essere stato circondato da molte altre vetture durante i giri di preparazione, alcune delle quali hanno scelto di sorpassarlo a sinistra e altre a destra, e quindi ha deciso che l’opzione più sicura era per lui guidare dritto e mantenere la traiettoria, lasciando la larghezza di un’auto alla sua destra. Ha dichiarato di ritenere che qualsiasi movimento a sinistra o a destra avrebbe potuto causare una collisione con una delle vetture intorno a lui, e gli Steward accettano queste motivazioni. Sargeant ha inoltre dichiarato di non credere che Max fosse colpevole e che ci fosse spazio per passare. Per questo, non è stata data alcuna penalità.

Sentenza sull’impeding a Tsunoda – Appena prima che Tsunoda superasse Verstappen, l’olandese ha visto l’auto dietro avvicinarsi e si è spostato a sinistra, ma lo ha fatto piuttosto tardi. Il team ha ammesso che la comunicazione con il pilota è stata scarsa, non avendolo avvisato finché la vettura del giapponese non si è trovata a fianco. I Commissari Sportivi hanno esaminato una serie di impeding e presunti tali nella stagione in corso, e in linea con le precedenti decisioni in relazione alla gravità della violazione, impongono una penalità pari a una reprimenda al pilota e una multa alla Red Bull.

