F1 | Ayao Komatsu, ecco il nuovo team principal della Haas

Dopo otto stagioni, la Haas ha deciso di cambiare guida sportiva, e Guenther Steiner non è più il team principal del sodalizio americano. Il suo posto è stato preso da Ayao Komatsu, ingegnere giapponese e da sempre nel team sin dalla sua fondazione. Già “voce guida” di Grosjean, Komatsu porta quell’esperienza sul lato tecnico evidentemente per dare alla Haas un’impronta più dettagliata al livello ingegneristico, considerando le grandi lacune avute negli ultimi anni.

“Sono molto contento di avere l’opportunità di essere il nuovo team principal della Haas – ha detto Komatsu. Sono col team sin dal debutto nel 2016, quindi sono pienamente coinvolto in questo cammino in Formula 1, e non vedo l’ora di guidare la squadra verso importanti traguardi, vogliamo costruire una struttura che produca prestazioni in pista. Siamo un’azienda basate sulle prestazioni, ma ovviamente negli ultimi anni non siamo stati competitivi, e questo ha provocato tanta frustrazione in noi. Abbiamo un supporto straordinario da parte di Gene e dei nostri vari partner, vogliamo rispecchiare il loro entusiasmo con un prodotto in pista migliorato. So che possiamo ottenere risultati importanti”.