F1 | Komatsu e l’arduo compito di risollevare le sorti della Haas

F1 Haas Komatsu – In attesa di scoprire la nuova vettura per la stagione 2024 di Formula 1 (presentazione della livrea fissata per il prossimo 2 febbraio), Alexey Popov ha espresso più di qualche perplessità sulla nomina di Ayao Komatsu come nuovo Team Principal della Haas, precisando come le difficoltà economiche della squadra, unite a quelle tecniche più volte evidenziate nel corso degli ultimi due anni, complicheranno e non poco la vita dell’ingegnere nipponico. Komatsu, ricordiamo, ha assunto la carica all’inizio del mese di gennaio in sostituzione di Guenther Steiner, allontanato da Gene Haas per gli scarsi risultati portati a casa nelle ultime due stagioni.

Komatsu e la sfida Haas secondo Popov

“Komatsu è sempre stato un ingegnere, sia in Lotus che in Haas, e adesso avrà il compito di decidere. Non è una novità per la Formula 1, visto che anche Mattia Binotto è stato un ingegnere della Ferrari. Stessa cosa per Andrea Stella alla McLaren e per James Vowles alla Mercedes, poi diventato TP della Williams. Diciamo che c’è questa tendenza di affidare i timoni delle scuderie a tecnici. Ad ogni modo, Komatsu dovrà affrontare una situazione difficile. Il budget della squadra non è grande, anzi, e ci sono molti problemi di natura tecnica. Onestamente, con gli attuali investimenti, non so se la Haas riuscirà a staccarsi dall’ultimo posto dello schieramento”.

La scheda di Ayao Komatsu

Classe 1976, nato a Tokyo, ha debuttato in Formula 1 nel lontano 2006 con la Renault. Ha lavorato dapprima come ingegnere di pista di Nelson Piquet Junior e successivamente di Romain Grosjean. Nel 2011, grazie all’addio di Mark Slade alla squadra, passa alla gestione di Vitaly Petrov, salvo poi tornare ad assistere Grosjean nella sua seconda avventura con il team francese, nel frattempo diventato Lotus. Nel 2015 diventa capo degli ingegnere prima di passare alla Haas insieme proprio a Grosjean, dove porta avanti una buona scalata “gerarchia” fino al ruolo di Direttore degli Ingegneri di Pista.