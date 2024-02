F1 | Haas, Hulkenberg sorpreso dall’addio di Steiner

F1 Hulkenberg Steiner – In una chiacchierata concessa alle colonne di Sky De, Nico Hulkenberg ha parlato del clamoroso addio di Guenther Steiner, precisando come la notizia sia stata un vero e proprio fulmine a ciel sereno all’interno della compagine statunitense. Interpellato sulla questione, Hulkenberg ha accettato la decisione presa da Gene Haas nel corso dell’inverno, precisando però come l’assenza del Manager altoatesino creerà un buco importante all’interno della squadra, soprattutto per il carisma che quest’ultimo offriva sia all’interno che all’esterno del team. Qualcosa che la Haas dovrà affrontare in vista del prossimo mondiale di Formula 1.

Hulkenberg sorpreso dall’addio di Steiner alla Haas

“Ho ricevuto una telefonata da Gene Haas dopo Natale e proprio in quell’occasione mi ha comunicato l’addio alla squadra di Steiner. E’ stata una notizia sorprendente, non me l’aspettavo. Ho parlato con Guenther diverse volte ed è sempre stato divertente. Ho un buon rapporto con lui, sia a livello professionale che anche personale. Mi ha riportato in Formula 1 e mi ha aiutato nel corso dell’ultima stagione. Ci mancherà, anche perchè ha costruito tutto questo perché la Haas era la sua idea, il suo business plan. La sua partenza lascerà dei buchi che dovremo riempire. Mi dispiace il suo addio, non c’è alcun dubbio, ma alla fine è stata una decisione di Gene. Dobbiamo rispettarla”.

Komatsu, la scheda del successore di Steiner

Il posto del Manager altoatesino, ricordiamo, è stato preso da Ayao Komatsu. Classe 1976, nato a Tokyo, ha debuttato in Formula 1 nel lontano 2006 con la Renault. Ha lavorato dapprima come ingegnere di pista di Nelson Piquet Junior e successivamente di Romain Grosjean. Nel 2011, grazie all’addio di Mark Slade alla squadra, passa alla gestione di Vitaly Petrov, salvo poi tornare ad assistere Grosjean nella sua seconda avventura con il team francese, nel frattempo diventato Lotus. Nel 2015 diventa capo degli ingegnere prima di passare alla Haas insieme proprio a Grosjean, dove porta avanti una buona scalata “gerarchia” fino al ruolo di Direttore degli Ingegneri di Pista.