F1 | Haas, Komatsu si complimenta con la squadra per il lavoro svolto a Jeddah

F1 Haas – Tramite le note del sito ufficiale della Haas, Amo Komatsu ha espresso tutta la propria soddisfazione per il decimo posto ottenuto da Nico Hulkenberg a Jeddah, precisando come la collaborazione tra il tedesco e Kevin Magnussen abbia regalato alla compagine statunitense un risultato di assoluta importanza, sia per la classifica del mondiale Costruttori, sia per il morale di tutti i ragazzi che lavorano in fabbrica. Un punto di partenza su cui il team dovrà costruire il proseguo di questa importante stagione 2024.

Komatsu si complimenta con la squadra per Jeddah

“La gara a Jeddah è stata uno sforzo di squadra incredibile. Lottavamo per il decimo posto, ma per confermare questo piazzamento ci serviva un grande lavoro tra Kevin e Nico. Purtroppo la gara di Magnussen è stata compromessa da una penalità, ma alla fine è stata l’opportunità per gestire al meglio la posizione, con quest’ultimo che ha messo in mostra una guida davvero fantastica. E’ riuscito a tenersi dietro il gruppo, mentre Hulkenberg cercava di mettersi sulle spalle decimi preziosi per mantenere la decima piazza. È stato un enorme sforzo di squadra, complimenti a tutti e non vedo l’ora che arrivi la prossima gara”.