F1 | Haas: Resta lascia la direzione tecnica

Colpo di scena in casa Haas. Con l’avvicinarsi della nuova stagione, Simone Resta, una figura chiave del team americano, ha deciso di lasciare il team americano dove occupava il ruolo di direttore tecnico. All’origine di questa decisione, come riportato da Motorsport pare che ci siano state delle divergenze in merito allo schema di sviluppo implementato da Gene Haas.

Resta, che ha lavorato a lungo in Ferrari, era originariamente entrato nel team Haas nel 2021 come parte di un accordo in corso tra la squadra di Maranello e il suo team clienti di proprietà americana. Si vocifera che le prossime destinazioni per Resta potrebbero essere Ferrari o Sauber, senza dimenticare Audi che entrerà in Formula 1 dal 2026.