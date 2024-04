F1 | Una buona Haas manca di poco la zona punti in Giappone

F1 Haas GP Giappone – Soddisfazione a metà per Ayao Komatsu al termine dell’ultimo Gran Premio del Giappone, quarto appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Nonostante il passo in avanti compiuto tra venerdì e sabato, Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen non sono riusciti a regalare alla squadra il terzo appuntamento a punti consecutivo dopo quelli ottenuti a Jeddah e Melbourne. Un risultato mancato per appena cinque secondi che dovrà servire, in attesa delle novità tecniche, come spinta in vista dei prossimi fine settimana di gara.

Komatsu soddisfatto a metà del piazzamento della Haas

“Proviamo dei sentimenti contrastanti. Abbiamo mancato la top dieci con Nico di soli cinque secondi ed è qualcosa di frustrante. L’aspetto positivo del fine settimana è sicuramente il passo gara, il quale si è rivelato ben migliore rispetto a quanto era emerso all’inizio del week-end. Le modifiche apportate dalla squadra tra venerdì e sabato ci hanno aiutato. Possiamo trarre indicazioni abbastanza positive da questa domenica in Giappone”.