Formula 1 e FIA rompono il silenzio sul caso Horner

Il caso Horner sta prendendo sempre più piede. Il team principal della Red Bull è al centro di un’accusa voltagli da una dipendente dell’azienda austriaca per comportamenti inappropriati ed è finito sotto indagine interna. La questione sta andando per le lunghe, ma iniziano ad arrivare anche le reazioni più “ingombranti” del panorama della Formula 1, dopo la dichiarazione, rilasciata tramite stampa statunitense della Ford, prossima alla partner già stabilità con la Red Bull, la quale vuole vederci chiaro sulla questione. Ieri sera anche la F1, attraverso un breve comunicato ha voluto esprimere le sue preoccupazioni in merito alla vicenda.

Caso Horner, la posizione di FIA e Formula 1

“Abbiamo notato come la Red Bull abbia avviato un’indagine indipendente sulle accuse interne alla Red Bull Racing – si legge nella nota della Formula 1. Ci auguriamo che la questione venga chiarita al più presto possibile, dopo un processo giusto e approfondito. Dopo questa comunicazione, non saranno rilasciati ulteriori commenti in merito alla questione”.

Anche la FIA ha voluto rilasciare una brevissima nota sulla vicenda: “La Federazione Internazionale resta impegnata a sostenere i più alti standard di integrità, correttezza e inclusività all’interno di questo sport”.