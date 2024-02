Ferrari, Vasseur: “Per noi non è un anno di transizione”

Aspettando Lewis Hamilton. Dopo l’annuncio del clamoroso ingaggio del sette volte campione del mondo da parte della Ferrari il 2025 sta già catalizzando tutte le attenzioni degli appassionati, eppure la Rossa non è ferma ad aspettare il fuoriclasse inglese.

Tra Maranello e Lewis c’è ancora un anno di distanza, un’intera stagione da vivere e dalla quale tirare fuori il massimo possibile. La Ferrari non si siederà ad aspettare il futuro ma proverà a vincere (Gran Premi, l’obiettivo è questo) già in questo 2024, che da troppi è visto come il classico anno di transizione. Idea però respinta con fermezza dal team principal Fred Vasseur, il quale vuole un team in costante miglioramento e confida nel fatto che la SF-24 sia una vettura più consistente della precedente SF-23.

“Il 2024 non sarà un anno di transizione, è un’idea sbagliata – mette in chiaro le cose Vasseur, come riportato da Motorsport.com -. Per noi quella che sta per cominciare è una stagione importante, siamo totalmente concentrati sul 2024. Vogliamo continuare a migliorare e vincer gare, non pensiamo ancora al 2025. Il nostro DNA è quello di non accontentarci o aspettare, ma di lavorare continuamente per migliorare. Il nostro è un progetto continuo, in evoluzione, vogliamo migliorare sempre, dimostrare di fare progressi in ogni area, e avere prestazioni sempre più costanti con entrambi i nostri piloti, senza vivere gli alti e bassi del 2023″.