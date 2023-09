Formula 1 | Ascolti TV: basta una Ferrari competitiva a Monza per creare interesse in Italia?

Il Gran Premio d’Italia di Formula 1 e quello di Catalunya della MotoGP guidano gli ascolti della domenica su Sky. La gara di Monza, live dalle 15 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K è stata vista da 1 milione 241 mila spettatori medi, con l’11,2% di share e 2,1 milioni di spettatori unici, mentre su TV8, alla stessa ora, la gara ha raccolto 2 milioni 890 mila spettatori medi con il 26% di share e 4 milioni e 790 mila spettatori unici. Nel complesso, su Sky Sport e TV8, il Gran Premio d’Italia è stato visto da 4 milioni 131 mila spettatori medi con il 37,2% di share e 6 milioni 766 mila spettatori unici. Da segnalare anche gli ascolti del pre gara su Sky Sport e TV8, con 1 milione 397 mila spettatori medi e l’11,9% di share, mentre il post gara media 1 milione 193 mila spettatori e il 12,5% di share.

Negli ultimi mesi, gli ascolti TV dei Gran Premi di Formula 1 sono stati in netto calo rispetto al passato. Questo è da ricondurre al dominio della Red Bull e di Max Verstappen in particolare, giunto domenica alla decima vittoria consecutiva in stagione sulle dodici ottenute nel 2023. Record sì, ma che fanno tremendamente scendere l’entusiasmo dello spettatore medio, perché questo sport non è seguito solo dagli appassionati accaniti e che a prescindere guardano, ma anche da chi è interessato solo ed esclusivamente dalla gara domenicale. Nel contesto, bisogna mettere anche una Ferrari disastrosa per gran parte della stagione, ma solo il fatto di aver conquistato la pole position e aver dato vita comunque a una bellissima gara, quantomeno in parte, ha fatto schizzare gli ascolti, complice anche la diretta contemporanea su un canale in chiaro.