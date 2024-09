Formula 1 | Brundle e la guerra Verstappen-FIA: “Max non deve lasciarsi distrarre”

Formula 1 Verstappen Brundle – Attraverso le colonne del sito GPBlog, Martin Brundle ha commentato il tanto discusso braccio di ferro tra Max Verstappen e la FIA durante l’ultimo Gran Premio di Singapore, 18° appuntamento del mondiale di Formula 1 2024. Brundle ha evidenziato come l’olandese stia dedicando troppe energie a una vicenda che potrebbe penalizzarlo nella lotta per il titolo contro Lando Norris e la McLaren.

Secondo l’opinionista di Sky, Verstappen sta attraversando una fase delicata della stagione, complice la competitività incostante della RB20, e una polemica così accesa rischia di distrarlo dal suo obiettivo principale, la conquista del campionato. Qualcosa che ad oggi non appare scontato e che Red Bull dovrà guadagnarsi estraendo il 100% del potenziale dal suo pacchetto, ad oggi nettamente inferiore rispetto a quello della compagine con base a Woking.

Brundle e la guerra tra Verstappen e la FIA

“Non comprendo perché Max si lasci distrarre e coinvolgere in questa battaglia con la FIA. È uno spreco di energie che non gli giova, ma nonostante ciò ha scelto di non rispondere alle domande nella conferenza stampa post-gara. Anche se può sembrare un linguaggio informale, i piloti rappresentano sé stessi, le loro famiglie, i loro Paesi, le loro squadre, gli sponsor globali, la Formula 1 e le emittenti di tutto il mondo. Sono figure iconiche, campioni, opinion leader, e dovrebbero riflettere sulla responsabilità che deriva da questo status, soprattutto considerando il grande numero di giovani fan che li seguono.”