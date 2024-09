F1 | Haas, Komatsu elogia la prestazione di Hulkenberg a Singapore

F1 Komatsu Hulkenberg – Ayao Komatsu ha espresso parole di apprezzamento per Nico Hulkenberg dopo l’ultimo Gran Premio di Singapore, 18° appuntamento del mondiale di Formula 1 2024. Il Team Principal della Haas, attraverso il sito ufficiale della squadra, ha elogiato le prestazioni del pilota tedesco a Marina Bay, sottolineando come il nono posto al traguardo rappresenti il giusto riconoscimento per gli sforzi enormi compiuti dal team durante il weekend. Un’iniezione di energia positiva che la scuderia statunitense intende sfruttare al massimo in vista del rush finale di questa stagione.

Komatsu esalta la Haas e Hulkenberg a Singapore

“È stato positivo concludere la gara con due punti e, considerando che abbiamo segnato punti in tre gare consecutive, possiamo dire che stiamo dimostrando una buona costanza. Nico ha fatto un ottimo lavoro oggi; durante il secondo stint ha gestito la pressione continua di una Red Bull senza commettere errori, portando la vettura al traguardo in nona posizione. Con questi due punti, siamo ora a soli tre punti dalla Red Bull con sei gare ancora da disputare. Inoltre, abbiamo incrementato di due punti il vantaggio sulla Williams, quindi possiamo dire che l’obiettivo è stato raggiunto.”