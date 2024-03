Formula 1 | Briatore: “Bearman è un talento speciale”

Formula 1 Bearman Briatore – La prestazione di Oliver Bearman a Jeddah, teatro dell’ultimo Gran Premio dell’Arabia Saudita, ha sorpreso anche Flavio Briatore.

Secondo il Manager italiano, da sempre grande attento ai talenti che circolano all’interno del motorsport, l’inglese si è rivelato un pilota speciale e in grado di mostrare un potenziale di assoluto livello, nonostante la poca esperienza al volante della SF-24. Qualcosa che certamente non si vede tutti i giorni e che ha sorpreso parecchia gente all’interno del paddock della Formula 1.

Bearman, ricordiamo, è salito sulla Rossa per sostituire Carlos Sainz, costretto al forfait per un intervento all’appendice. Un “intoppo” che però non dovrebbe compromettergli la prossima trasferta della stagione in Australia, a Melbourne, in programma tra due settimane sul veloce impianto dell’Albert Park.

Briatore sulla prestazione di Bearman

“Bearman ha sicuramente qualcosa di speciale. Cosa, però, lo vedremo solo col tempo. A Jeddah è stato eccezionale, nessuno lo conosceva ed è stato molto bravo. Finire la corsa in quel modo, rivelandosi competitivo, non è qualcosa che vediamo tutti i giorni. E’ già qualcosa per cui complimentarsi con lui”.