F1 | Ferrari, test a Fiorano per Bearman in vista di Melbourne?

La Ferrari continua il suo programma di lavoro in vista della prossima tappa di Melbourne, sede del Gran Premio d’Australia. La Scuderia di Maranello è stata in pista oggi a Fiorano con Oliver Bearman, fresco debuttante in Formula 1. Il giovane inglese, dopo l’ottimo esordio di Jeddah è salito sulla F1-75 del 2022 per una sessione di test in teoria già programmata, ma bisogna tenere conto delle condizioni di Carlos Sainz, al momento ovviamente non al 100%, e (anche) per questo motivo il britannico non vuole lasciare nulla al caso, anche perché nel caso in cui dovesse essere richiamato anche all’Albert Park, sarebbe certamente più preparato fisicamente. Domani potrebbe toccare ad Antonio Giovinazzi, oggi al simulatore di Maranello con la versione virtuale della Hypercar 499P.



se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie

Seguici qui Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie