Uno degli errori più comuni è quello di paragonare i grandi del passato ai campioni attuali. Bisogna però vedere chi è a fare determinate considerazioni, e spesso sono semplici appassionati oppure addetti ai lavori. Quando a farlo è un ex pilota di Formula 1, la dichiarazione in sé rischia di fare molto rumore. Gerhard Berger è stato compagno di squadra di Ayrton Senna in McLaren, e l’austriaco, parlando a un quotidiano locale ha fatto sapere come, secondo lui, Max Verstappen sia superiore, seppur leggermente alla leggenda brasiliana.

“In precedenza dissi come Senna fosse il miglior pilota di tutti i tempi – ha detto Berger al Kronen Zeitung. Credo però che Verstappen sia leggermente al di sopra, perché ha abilità che non avevo mai visto prima. I tifosi però hanno bisogno di più piloti in grado di vincere, non soltanto Max. E’ interessante vedere una stagione perfetta come quella del 2023, la squadra non ha avuto ritiri per problemi tecnici né ritardi nelle soste ai box, e il pilota ha guidato al limite senza commettere errori”.