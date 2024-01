F1 | Verstappen non ossessionato dal superare l’attuale record di campionati del mondo

Max Verstappen si gode il momento non pensando, ad oggi, di raggiungere e soprattutto superare il record di sette campioni del mondo attualmente detenuto dal duo Schumacher-Hamilton. Il tre volte iridato ha infatti ammesso come il suo obiettivo sia stato raggiunto nella notte di Abu Dhabi del 2021, dove avendo la meglio sulla Mercedes e su Lewis ha scritto il proprio nome nella grande storia della Formula 1.

Anche perché per poter ambire ad una lunga striscia di successi è importante, come sottolineato dallo stesso alfiere della Red Bull, poter contare per un ampio arco di tempo su una vettura competitiva. Aspetto, quest’ultimo, sul quale non si può avere certezza assoluta nel lungo periodo.

“Se capita, capita – ha detto Verstappen, intervistato dal Times – Ma devi essere fortunato nel salire a bordo di una grande macchina per un periodo di tempo molto lungo. Dipendi molto dal materiale che hai. Quando ho vinto il mio primo titolo ho detto tutto quello che verrà dopo è un qualcosa in più perché, realisticamente, in Formula 1 ho ottenuto tutto ciò che volevo ottenere”.

L’olandese, continuando con il proprio pensiero, ha poi aggiunto: “Salire sul podio, ottenere una pole position, vincere un campionato. Questo era tutto quello che volevo realizzare in Formula 1. Ora voglio solamente rimanere al top”.