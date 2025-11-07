Formula 1 | Hamilton, omaggio a Senna: “In Brasile mi sento più vicino a lui”

Formula 1 Hamilton – A 31 anni dalla scomparsa di Ayrton Senna, il mito del tre volte campione del mondo continua a vivere nel cuore dei tifosi e dei piloti. E ogni volta che la Formula 1 fa tappa a Interlagos, il circuito simbolo del suo Paese, il ricordo di “Magic” si fa ancora più intenso. Tra coloro che più ne custodiscono l’eredità c’è Lewis Hamilton, che non ha mai nascosto l’ammirazione per il pilota brasiliano, considerato da sempre il suo modello sportivo e personale.

In un’intervista concessa a GQ Brasile, l’attuale pilota della Ferrari ha ripercorso il legame profondo che lo unisce al nome di Senna: “La mia prima volta qui nel 2007 è stata una grande emozione. Mi sono sentito più vicino ad Ayrton. Da bambino lo guardavo sempre in TV, ed essere arrivato nel suo Paese è stato qualcosa di speciale”. Lo scorso anno, Hamilton ha avuto anche l’opportunità di guidare la McLaren MP4/5B, la monoposto con cui Senna corse nel 1990: “È stato pazzesco, perché avevo visto tante volte le registrazioni dei suoi giri. Peccato solo che la pista fosse bagnata, sull’asciutto sarebbe stato ancora più divertente”.

Un casco per ricordarlo

Nel dialogo con la rivista brasiliana, il sette volte campione del mondo ha lasciato intendere che il Gran Premio del Brasile 2025 potrebbe essere teatro di un omaggio speciale.

Hamilton, infatti, ha accennato alla possibilità di sfoggiare una livrea del casco ispirata alla bandiera verdeoro, come tributo al suo idolo e alla nazione che lo ha sempre accolto con calore: “Ricordo di essere cresciuto guardando Ayrton e chiedendomi come sarebbe stato vederlo su una Ferrari. Ora, per la prima volta, vedrete un casco con la bandiera brasiliana girare a San Paolo su una Ferrari”.

Un riferimento che alimenta la curiosità dei tifosi, dato che in passato solo Felipe Massa aveva utilizzato un casco con i colori carioca, ma mai con la bandiera vera e propria.

Un legame speciale

Il rapporto tra Hamilton e il Brasile si è consolidato nel tempo, fino al conferimento della cittadinanza onoraria nel 2022, riconoscimento che il britannico ha accolto con grande orgoglio: “Quando vengo qui, sono sempre stato accolto benissimo. Il Paese è bellissimo, e venire a San Paolo o Rio de Janeiro è sempre speciale”. Dopo una stagione complessa, il pilota della Ferrari spera di poter offrire al pubblico brasiliano una prestazione all’altezza del tributo a Senna: “Spero che tutti i momenti difficili vissuti quest’anno ci aiutino ad arrivare preparati per questo fine settimana”.

Il circuito di Interlagos, dove Ayrton regalò al mondo alcune delle sue imprese più leggendarie, rappresenta per Hamilton molto più di una semplice tappa del calendario: è un ritorno alle origini della sua passione, un modo per onorare colui che per lui, e per milioni di appassionati, rimane il simbolo eterno della Formula 1.