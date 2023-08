Formula 1 | Aston Martin, Stroll salta la conferenza stampa a Zandvoort

Giornata di riposo supplementare per Lance Stroll. Il pilota dell’Aston Martin, al centro di critiche e voci che lo vorrebbero addirittura lontano dalla Formula 1 per intraprendere una carriera nel tennis. Il canadese non ha infatti partecipato al giovedì di Zandvoort dedicato come di consueto alle sessioni con i giornalisti e alle interviste in conferenza stampa. Il team ha fatto sapere che il ragazzo è stato colpito da un’infezione, ma non sembra essere a rischio la partecipazione al weekend di gara in Olanda, essendo infatti in forma, ma aveva soltanto bisogno di ulteriore riposo per presentarsi al meglio domani in occasione delle prime due sessioni di prove libere di questo weekend.



