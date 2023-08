Formula 1 | Sainz: Ferrari lavora in ottica 2024

La stagione della Ferrari è stata sin qui ben al di sotto delle aspettative. La Scuderia di Maranello ha messo giù una vettura, la SF-23, non in grado di lottare con l’imprendibile Red Bull, dimostrando anche di avere problemi a tenere costantemente il passo della Mercedes e dell’Aston Martin. Dopo gli aggiornamenti di Barcellona, la monoposto ha preso una direzione totalmente diversa e che dovrebbe dare i suoi frutti in ottica 2024. Lo spera anche Carlos Sainz, pilota spagnolo che nel corso della conferenza stampa di Zandvoort ha fatto un po’ il punto della situazione, determinato a riprendere la retta via dopo quanto accaduto a Spa, laddove è stato messo fuori gara dopo un incidente in partenza con Piastri.

“Dobbiamo capire meglio la macchina, il regolamento e ciò che manca per prendere la Red Bull – ha ammesso Sainz. Stiamo lavorando per dare una volta alla stagione e metterci nelle giuste condizioni per il 2024. Ci è mancata costanza, lo dimostra la differenza di prestazioni tra Ungheria e Belgio, ma il lato positivo è la buona performance in qualifica. L’obiettivo però è quello di rendere la vettura veloce in gara. Non so cosa ci aspetterà qui, è difficile fare delle previsioni quest’anno, e i margini sono molto ristretti”.

“Abbiamo ancora dieci gare per capire al meglio la SF-23: non è un segreto, sin dai test in Bahrain ci sono state tante cose che non ci hanno permesso di comprenderla al meglio, stiamo provando e raggruppando delle idee sperando di cogliere il meglio in vista della prossima stagione. Il problema di base lo abbiamo capito, ma ci sono tanti altri fattori. Le differenze sono piccole, specialmente quando cerchi di battere Aston Martin, Mercedes e McLaren, adesso lì con noi. Vogliamo essere il più in alto possibile nel mondiale costruttori”.