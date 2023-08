F1 | Stroll lascia la Formula 1 per un futuro nel tennis?

Lance Stroll si trova ad affrontare un’ennesima stagione in salita all’Aston Martin. Tuttavia, se nelle recenti stagioni anche il compagno di squadra, Sebastian Vettel, non ha mai brillato a causa della scarsa competitività della monoposto, quest’anno è tutto diverso. Fernando Alonso infatti è terzo nel campionato con sei podi conquistati finora, mentre Stroll è in nona posizione con un distacco di cento punti da Alonso.

Considerato poi che il team è di proprietà del padre, Lawrence, la pressione aumenta, al punto che il canadese starebbe valutando di prendersi una pausa dalla pista, per dedicarsi ad un altro sport. Secondo quanto dichiarato da Ben Anderson nel podcast “The Race”, Stroll vorrebbe iniziare una carriera professionistica nel tennis:

“Stroll è troppo indietro rispetto ad Alonso ma, in realtà, è probabile che lasci quella squadra solo volontariamente perché ha un contratto a rotazione nell’organizzazione di suo padre. Ci sono alcune voci che circolano sul fatto che stia prendendo in considerazione un passaggio al tennis, quindi se fa un cambio di carriera come quello, resta libero un sedile”.

L’ex direttore della rivista GP Racing, ha poi aggiunto che ci sono diversi nomi a contendersi quel posto:

“Se il sedile dovesse teoricamente arrivare per il 2024/25, probabilmente alcuni davanti a Daniel Ricciardo: Albon, Tsunoda, anche uno come Oscar Piastri, che sta facendo scalpore come rookie: una volta che il suo contratto con la McLaren scadrà è qualcuno su cui puntare, specialmente nella situazione di Aston Martin quando hai Alonso come leader del team, ma che probabilmente non continuerà ancora per molti anni. Poi c’è Ricciardo, grande appeal commerciale e popolarità ma ha ancora molta strada da fare per ripristinare la sua reputazione per competere davvero per una guida al Top, anche se sarebbe una risorsa credibile per la maggior parte dei team di F1”.