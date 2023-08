F1 | GP Olanda, Verstappen: continuare a vincere sarebbe bello

La Formula 1 torna in pista in questo weekend, che apre la seconda metà di stagione, con l’appuntamento di Zandvoort. Il Circus dunque è sbarcato in Olanda, dove Max Verstappen potrà contare sulla spinta del pubblico di casa. Il due volte campione del mondo, che arriva a questo GP con un vantaggio molto importante nel Mondiale piloti (125 punti nei confronti del compagno di squadra Sergio Perez), punta alla vittoria ma al tempo stesso predica calma in un fine settimana che potrebbe essere caratterizzato dalla pioggia.

“Continuare a fare la stessa cosa sarebbe bello, ma ovviamente dopo la pausa non sai mai come si riprende – ha dichiarato Verstappen nella press conference odierna a Zandvoort – La pista e il meteo posso complicare tutto. Vedremo. Abbiamo una macchina veloce, ma dobbiamo mettere insieme tutto per avere un fine settimana molto forte”.

Verstappen, continuando con la propria disamina, ha aggiunto: “Vogliamo solamente guardare avanti e cercare di portare in pista sempre la migliore vettura possibile. Penso che tutti cerchino sempre di prepararsi in quel modo. Certo, vogliamo vincere qui, non c’è nessun segreto a riguardo. È uno dei miei posti preferiti e vincere è sempre molto speciale qui, questo è l’obiettivo del fine settimana”.