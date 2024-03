Formula 1 | Aston Martin, obiettivo top dieci per Alonso e Stroll a Melbourne

Formula 1 Aston Martin GP Australia – Nonostante un sabato non semplice, caratterizzato anche da diverse sbavature, Fernando Alonso e Lance Stroll sono riusciti a portare le rispettive AMR24 nella top dieci delle qualifiche del GP d’Australia, garantendosi rispettivamente la decima e la nona posizione. Due piazzamenti comunque importanti, considerando i problemi emersi nel corso del fine settimana, che i due portacolori del team inglese cercheranno convertire in punti nella gara che scatterà domani mattina alle 5.00 ora italiana (diretta su Sky Sport F1 HD e NowTV).

Stroll soddisfatto del feeling in qualifica

“Oggi abbiamo avuto delle buone sessioni in Q1 e Q2: la macchina andava bene e ho trovato un ritmo decente. Poi ho avuto un momento un po’ così alla curva 9 in Q3 e ho perso tre o quattro decimi. Fino a quel momento era stato un buon giro, quindi penso che avremmo potuto mirare a un paio di posizioni più in alto se non fosse stato per quel momento di instabilità. Domani sarà una gara con tanto degrado, quindi penso che tutto si ridurrà a gestire le gomme. Abbiamo una buona macchina e l’Albert Park è sempre un circuito divertente da guidare. L’obiettivo sarà la zona punti”.

Alonso, obiettivo minimo la zona punti

“Portare entrambe le macchine in Q3 era più o meno ciò che ci aspettavamo oggi. Il mio primo giro in Q3 non è stato fantastico: sono finito fuori pista nella ghiaia alla curva 6. Colpa mia. Quindi, nel mio ultimo giro di spinta, non avevo realmente piena fiducia nella macchina. È stato complicato. Sento che siamo un po’ meno competitivi rispetto a quanto eravamo a GJeddah. La macchina scivolava ed era un po’ sensibile al vento. In generale direi che mancava di consistenza. Ma è lo stesso per tutti. Tuttavia, dobbiamo trovare più ritmo. Domani non sarà una gara facile per le gomme, visto che l’usura sarà una preoccupazione per tutti. Vedremo, noi come squadra vogliamo portare entrambe le macchine in zona punti”.