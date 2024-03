Formula 1 | Haas, Hulkenberg e Magnussen sperano nella zona punti a Melbourne

Formula 1 Haas GP Australia – Obiettivo zona punti per Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen per il prossimo Gran Premio d’Australia, terzo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Rispettivamente in 16° e 14° posizione, i due portacolori della Haas intendono sfruttare il buon passo mostrato nelle libere di venerdì per agganciarsi alla lotta per la top dieci. Un obiettivo importante che permetterebbe alla squadra di confermare il buon trend di questa prima parte di campionato. La qualifica di Hulkenberg, ricordiamo, è stata penalizzata da un impedinig di Perez che è costato a quest’ultimo tre posizioni di penalità sulla griglia di partenza.

Hulkenberg rallentato da Perez

“Sono stato rallentato nella mia prima uscita da Perez, il che non è stato ideale, e poi il mio secondo giro non è stato pulito. Il giro sembrava promettente fino all’uscita dalla curva 7, quando il vento è cambiato e ho perso un bel po’ di tempo solo a causa di quella diversa direzione della raffica. Poi ho perso le gomme anteriori per il resto del giro e non sono riuscito a migliorare abbastanza. Siamo tutti molto vicini nella zona media, quindi vedremo, ma l’usura che abbiamo visto questo weekend potrebbe offrire alcune opzioni interessanti e potenzialità per domani. Non vedo l’ora.”

Magnussen punta alla top dieci in Australia

“Oggi ci sono stati alcuni giri buoni in qualifica, quindi penso che sia più o meno il nostro livello con la macchina, almeno in qualifica. P14, siamo ancora a portata della top 10 e penso che dobbiamo solo fare una gara pulita e sperare che l’usura delle gomme sia dalla nostra parte domani. L’usura sembrava okay, resta da vedere se il nostro passo di gara effettivo sarà abbastanza buono, questa è la domanda più grande. Speriamo di poterlo regolare per guadagnare punti, perché è quello per cui siamo qui.”