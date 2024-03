F1 | Tsunoda porta la Racing Bulls in Q3 nelle qualifiche a Melbourne

F1 Racing Bulls GP Australia – Qualifiche a due facce per la Racing Bulls sul tracciato dell’Albert Park, teatro del prossimo Gran Premio d’Australia di Formula 1. Autore di un gran tempo in Q2, Yuki Tsunoda è riuscito a guadagnarsi l’accesso alla manches conclusiva del sabato e domani scatterà dall’ottava piazzola. Un condizione importante che potrebbe aiutarlo a raggiungere il tanto ambito posto in top dieci. Più difficile invece la situazione di Daniel Ricciardo, ancora non totalmente in simbiosi con la VCARB01. L’australiano, sul tracciato di casa, partirà dalla 18° posizione.

Tsunoda strappa l’ottava piazza nelle qualifiche

“Sono molto soddisfatto delle mie prestazioni e di quelle di tutta la squadra. Il merito è sicuramente loro, che mi hanno dato una macchina molto costante per tutto il weekend. È stato più facile adattarsi e prendere fiducia a ogni sessione; sento di aver fatto un giro pulito, di essere stato in grado di spremere qualche millisecondo in più da ogni curva e di aver massimizzato le prestazioni. Non mi aspettavo la P8 e soprattutto la Q3 dopo aver visto la Williams e altri team migliore molto nella Q1, sono molto contento. Questo è il miglior piazzamento della stagione finora e riflette il duro lavoro della squadra. Anche Daniel sembrava veloce, è un po’ un peccato quello che è successo, ma vediamo come andrà domani. Non sarà facile, ma puntiamo a fare una gara pulita, a fare il massimo e a segnare punti!”.

Ricciardo, sabato da dimenticare sul tracciato di casa

Alla curva 4 scivolavo e faticavo a portare la macchina al limite e in quel giro mi sono allargato un po’. Ho capito di aver usato più cordolo di quanto volessi in uscita, ma non ero sicuro di aver superato o meno i limiti della pista. Nelle curve successive me ne ero già dimenticato, finché non sono tornato in garage e Pierre mi ha detto che il giro era stato cancellato. Dopo l’Arabia Saudita, il team ha fatto un grande sforzo per portare qui alcune novità che sembravano funzionare. Quando ho chiuso il mio giro, sentivo di aver dato il massimo e aver ottenuto tutto ciò che potevo. Sono soddisfatto del giro, ma resto un po’ scettico per via della posizione in cui ci troviamo perché eravamo comunque lenti. Ho fatto abbastanza giri in qualifica nel corso degli anni per sapere a che punto sono, e credo che ci manchino ancora alcune cose. Abbiamo avuto problemi per tutto il fine settimana, ma non si tratta di nulla di particolare; sento la macchina e mi sento a mio agio a guidarla, con il bilanciamento e la frenata, ed è per questo che la posizione di oggi in griglia è davvero dolorosa. Domani sarà una gara lunga, probabilmente a due soste; forse questo ci darà qualche opportunità in più. Sento la necessità di liberare un po’ di frustrazione, quindi è probabile che qualcosa nella mia stanza faccia una brutta fine, ma ciò mi aiuterà a sentirmi leggermente meglio”.