Formula 1 | Aston Martin, Krack conferma l’impegno a lungo termine nel team

F1 Aston Martin Krack – Nonostante le prestazioni altalenanti dell’ultimo periodo, provocate da uno sviluppo non ancora lineare, Mike Krack ha ribadito il massimo impegno nel progetto di vertice che Lawrence Stroll sta portando avanti in casa Aston Martin.

Il manager lussemburghese, Team Principal della scuderia dal 2022, ha escluso un possibile addio a fine stagione, precisando che lui e la squadra stanno facendo il massimo per garantire a Fernando Alonso e Lance Stroll una vettura veloce e competitiva non solo per il 2025, ma anche per la stagione 2026, annata in cui entreranno in vigore i nuovi regolamenti tecnici.

Nelle scorse settimane, ricordiamo, Krack è stato più volte accostato ad Audi, ma quest’ultima – proprio ieri – ha annunciato l’arrivo come Team Principal di Jonathan Wheatley dalla Red Bull. Un profilo di spessore, oltre che di grande esperienza, che di fatto sbarra la strada verso Hinwil all’attuale TP della scuderia inglese con base a Silverstone.

Krack giura fedeltà all’Aston Martin

“Qui in Aston Martin ho il progetto di una vita, dove qualcuno sta investendo per diventare un grande team. Farne parte è un’opportunità per tutti. Quindi il mio focus è su questo. Il 2025 e il 2026 rappresentano una grande sfida per noi. È lì che sono rivolti i miei pensieri. Restiamo con i piedi per terra. È ovviamente piacevole quando si parla costantemente di te, ma devi mantenere il focus sul compito che hai. E per ora è chiaramente l’Aston Martin”.