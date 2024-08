Formula 1 | van der Garde sorpreso dalla conferma di Perez in Red Bull

Formula 1 Perez Red Bull – Ospite del podcast “DRS The Race Show”, Giedo van der Garde non ha nascosto il proprio shock per la conferma di Sergio Perez tra le fila della Red Bull.

L’ex pilota della Caterham, oggi opinionista per la TV olandese, non è riuscito a darsi una spiegazione sulla scelta attuata da Christian Horner ed Helmut Marko, precisando come la grave crisi di performance che sta affrontando il messicano, ad oggi, rischi di compromettere la rincorsa della squadra verso la conferma del mondiale Costruttori.

Red Bull sceglie la continuità

Una condizione non accettabile, considerando il passo che sta tenendo la McLaren nell’ultimo periodo, e che la compagine anglo-austriaca ha scelto di non affrontare, ribadendo di fatto la propria fiducia in un pilota letteralmente crollato sotto la pressione di Max Verstappen.

Voci di corridoio, ricordiamo, riportavano di un Daniel Ricciardo pronto ad occupare il sedile di Perez a partire dal prossimo appuntamento di Zandvoort (Liam Lawson avrebbe ottenuto una promozione in RB proprio in sostituzione dell’australiano). Dopo la riunione dello scorso lunedì post-Spa, però, la squadra ha scelto di non attuare alcun cambiamento, preferendo la strada della continuità in un periodo così complicato della stagione.

van der Garde commenta la conferma di Perez

“Non potevo crederci, non è una scelta tipica di Red Bull. Di solito non concedono così tante opportunità a un pilota che non sta performando. Dopo le prime quattro gare, Perez è crollato. Evidentemente, Christian Horner ha più influenza rispetto a Helmut Marko. Forse, scegliere Liam Lawson sarebbe stato troppo rischioso, poiché un confronto diretto con Verstappen avrebbe potuto compromettere la sua carriera. Daniel Ricciardo sembrava una scelta logica, considerando che l’australiano ha già condiviso il box con Verstappen e possiede grande esperienza”.