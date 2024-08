F1 | Williams-Sainz, sguardo proiettato al futuro

L’ufficialità del futuro approdo di Carlos Sainz in Williams è stata certamente uno dei notizie più importanti dell’ultima settimana di una Formula 1 in pausa estiva. E dunque il futuro dello spagnolo, che a fine stagione lascerà la Ferrari per fare spazio al sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, è stato svelato e porta in direzione Grove. Ad attendere l’attuale alfiere del Cavallino, che con la squadra inglese ha sottoscritto un contratto su base pluriennale, c’è una bella sfida professionale che lo vedrà condividere il box con il thailandese Alexander Albon.

Discutendo della scelta di Sainz di cedere alle lusinghe della Williams, il team principal James Vowles ha sottolineato come da parte del numero 55 ci sia stata una scelta basata non sul presente e sul breve periodo ma sul futuro a medio e lungo termine.

“È stato il primo a farci notare come la concorrenza è incredibile – ha riferito Vowles in un’intervista rilasciata a Lawrence Barretto sulle colonne di Formula1.com – Abbiamo uno dei più grandi OEM al mondo come Audi, con cui suo padre ha vinto. Non puoi facilmente rifiutarlo. Hai un team che ha vinto una gara più recentemente rispetto a noi (Alpine, ndr). Non possiamo ignorarlo. Ma quello che ha visto con noi non è dove siamo oggi, ma dove stiamo andando”.