Formula 1 | Antonelli a muro nelle libere di Monza: la dinamica dell’incidente alla Parabolica [VIDEO]

F1 GP Italia Antonelli – Vi riportiamo il video dell’incidente di Andrea Kimi Antonelli nelle prime libere del Gran Premio d’Italia a Monza, 15° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Dopo circa dieci minuti di attività in pista, durante i quali utilizzava la mescola più morbida fornita da Pirelli per questo weekend in Brianza, il pilota emiliano ha perso il controllo della vettura in frenata alla Parabolica, girandosi e finendo contro le barriere.

Un inizio certamente non ideale, ma che il giovane talento italiano dovrà lasciarsi alle spalle rapidamente in vista dei prossimi impegni. Antonelli, lo ricordiamo, è il principale candidato a sostituire Lewis Hamilton in Mercedes e queste prove libere, insieme ai test condotti nelle scorse settimane, erano fondamentali per iniziare a familiarizzare con il metodo di lavoro all’interno del team. Il pilota, subito dopo il Crash, è stato portato al centro medico per i consueti controlli, necessari dopo un brusco rallentamento. Successivamente è rientrato ai box per il primo confronto con Toto Wolff e gli ingegneri della scuderia anglo-austriaca.