F1 | GP Italia, prove libere 1: Verstappen ritrova la vetta, inseguono Leclerc e Norris [RISULTATI]

F1 GP Italia – Max Verstappen ha aperto al comando la prima sessione di prove libere valide per il Gran Premio d’Italia, 15º appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Dopo i primi 60 minuti di lavoro sul tracciato di Monza, l’olandese è riuscito a issarsi al comando della classifica generale dei tempi, fermando il cronometro della mattinata su 1’21″676, circa due decimi più rapido della Ferrari di Charles Leclerc. Verstappen, inizialmente in ombra durante le libere di questa mattina, ha gradualmente trovato il bandolo della matassa con il passare dei giri, raggiungendo una buona configurazione generale proprio sul finale con gomma nuova, quando ha ottenuto il miglior tempo davanti alla Ferrari del monegasco.

Leclerc veloce ma con una Ferrari nervosa

La sessione di Leclerc, invece, è stata più incerta, con il pilota che si è spesso lamentato di una Ferrari “difficile” e non lineare nel comportamento da curva a curva. Una situazione che la squadra dovrà analizzare con attenzione in vista delle FP del pomeriggio. La Rossa, ricordiamo, ha presentato a Monza un importante aggiornamento che dovrebbe risolvere i problemi emersi nell’ultimo mese e mezzo. Una comprensione accurata del pacchetto è quindi fondamentale per capire quale strada seguire in vista del prosieguo del fine settimana.

Kimi Antonelli debutta sulle barriere a Monza

Il terzo crono della mattinata è andato alla McLaren di Lando Norris, subito competitivo sia nella simulazione qualifica che sul passo gara, seguito da Carlos Sainz, Valtteri Bottas, Oscar Piastri e Lewis Hamilton. Da sottolineare l’ottima prestazione del finlandese, subito veloce con una Sauber probabilmente spinta al massimo del motore, ma in grado di offrire buoni riscontri in termini di feeling. A completare la top ten Alexander Albon, Sergio Perez e Fernando Alonso.

Infine, sessione da dimenticare per Andrea Kimi Antonelli: l’emiliano, dopo appena dieci minuti, è finito contro le barriere alla Parabolica, concludendo anticipatamente la sessione. Un debutto che il talento della Mercedes dovrà lasciarsi alle spalle in vista delle prossime uscite. Appuntamento a questo pomeriggio per la seconda sessione di attività a Monza.