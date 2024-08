Ferrari | Leclerc e Sainz, tanto da scoprire dopo le prime libere a Monza

Ferrari F1 GP Italia – La Scuderia Ferrari HP ha registrato il secondo miglior tempo con Charles Leclerc e il quarto con Carlos Sainz. Entrambi i piloti hanno iniziato la sessione utilizzando gomme Medium, mantenendole anche dopo la sospensione causata dalla bandiera rossa per l’incidente di Andrea Kimi Antonelli alla Parabolica.

Sainz ha segnato un tempo di 1’22”511, mentre Leclerc ha registrato 1’23”023. Nella fase centrale della sessione, le due SF-24 sono state equipaggiate con pneumatici Soft, permettendo a Leclerc di ottenere il secondo miglior tempo in 1’21”904 e a Sainz di fermare i cronometri a 1’22”126. Nella parte finale, entrambe le vetture sono state caricate con carburante per simulare la configurazione gara, utilizzando nuovamente le gomme Medium con cui avevano iniziato la sessione. Leclerc ha completato un totale di 23 giri, uno in meno rispetto a Sainz.

