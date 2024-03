F1 | Alpine a Jeddah per ottimizzare il pacchetto A524

F1 Alpine – Dopo il disastroso debutto del Bahrain, Alpine non vede l’ora di scendere in pista per il prossimo Gran Premio dell’Arabia Saudita, secondo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Tramite le colonne del sito ufficiale della compagine francese, il team principal Bruno Famin ha chiesto alla squadra di ottimizzare il pacchetto A524 in attesa dei primi aggiornamenti tecnici che, almeno sulla carta, dovrebbero garantire a Pierre Gasly ed Esteban Ocon un netto passo in avanti sul fronte delle performance.

Famin chiede all0Alpine di ottimizzare il pacchetto

“Sono state settimane intense dove abbiamo affrontato i test e la prima delle 24 gare. Continuiamo ad imparare e a progredire con quello che abbiamo tra le mani. È solo la prima gara, solo una pista su cui siamo stati finora, e continueremo a lavorare sodo e a trovare i miglioramenti che ci servono durante la stagione. I piloti stanno facendo un ottimo lavoro sia in pista che fuori, mantenendo alto il morale e non vediamo l’ora della prossima opportunità.

Questo fine settimana gareggeremo in Arabia Saudita per una sfida completamente diversa rispetto al Bahrain. Jeddah è un circuito cittadino molto veloce e in cui i piloti hanno bisogno di piena fiducia nella macchina per attaccare. La pista è meno sensibile alla trazione rispetto al Bahrain. So che il team è impaziente di affrontare questa nuova sfida e di vedere dove ci collocheremo su questo tipo di circuito”.