F1 | Ferrari, Vasseur dopo la Sprint: “Molto bene Sainz! Leclerc deve resettare e pensare a domani”

Sabato in chiaroscuro per la Ferrari, che in Austria può certamente salutare con gioia il buon terzo posto di Sainz nella Sprint Race di oggi, con la possibilità per lo spagnolo di dare fastidio a una delle Red Bull, quella di Perez ovviamente, visto che Verstappen risulta essere imprendibile in qualsiasi condizione atmosferica e di pista. E’ andata male a Leclerc, solo dodicesimo a fine giornata, dopo una qualifica ShootOut molto difficile e conclusasi con una penalità per impeding nei confronti di Piastri. In queste situazioni, Charles dimostra ancora di avere tanto da lavorare, per sua stessa ammissione.

“Carlos ha avuto una giornata molto solida – ha ammesso Frederic Vasseur, team principal della Ferrari a Sky. C’era un problema tecnico stamattina sulla sua macchina, ma lui è riuscito nel giro secco a mettere tutto insieme e portare a casa il risultato, e la gara è stata piuttosto liscia per lui, non correndo rischi. Era più veloce di Perez secondo me, ma è andata così portando a casa dei punti. Domani partiremo dalla seconda e terza posizione, avremo sicuramente un’altra opportunità. La giornata di Charles è stata complicata, sin da stamattina, ha sofferto tanto e ogni volta che cercava di passare il pilota davanti, perdeva a sua volta la posizione con chi lo inseguiva. La cosa importante per lui sarà quella di voltare pagina e pensare solo a domani, quando ci saranno condizioni d’asciutto, così da portare a casa il risultato. Oggi è stato difficile giudicare le condizioni, sin da stamattina, ma concentriamoci su ieri e come andavamo, perché non abbiamo fatto un lungo stint con le slick ma è così per tutti”.

“Questo format, con una sola sessione di libere e poi tanta gestione delle gomme e via dicendo, prima pista asciutta, poi totalmente bagnata, di fatto non avevamo fatto due giri di fila con gli stessi pneumatici sullo stesso asfalto, e sai bene che per i piloti è un esercizio molto difficile, perché da un giro all’altro alcuni si trovano meglio, altri peggio, in condizioni migliori o peggiori, ma è anche vero che sono le caratteristiche di questa pista. Sull’asciutto tutti sono in tre decimi, questo significa che la fiducia cambia tanto in termini di posizioni, speriamo di trovare le stesse condizioni di ieri. Max sta facendo un lavoro eccezionale in qualsiasi condizione, la sua fiducia così cresce ed è difficile batterlo, ma negli ultimi tre weekend stiamo facendo bene, speriamo di mettere tutto insieme e fare una bella gara domani”.