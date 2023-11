Formula 1 | Alpine, seconda fila per Gasly a Las Vegas

Qualifiche dai due volti in casa Alpine. Pierre Gasly partirà dalla seconda fila nel Gran Premio di Las Vegas, approfittando anche della penalità assurda comminata a Carlos Sainz nella giornata di venerdì. Il francese infatti si è classificato quinto, approfittando dell’ottima velocità di punta dimostrata dalla A523 in questa stagione e nelle prime due giornate in Nevada. E’ andata malissimo invece a Ocon, diciassettesimo e quindi fuori in Q1. Anche lui guadagnerà una casella di partenza, questa volta per una sanzione a Stroll, e domani sarà una gara tutta in rimonta.

“Sono molto soddisfatto – ha detto Gasly. Le nostre aspettative erano molto inferiori rispetto a quanto ottenuto. Siamo riusciti a smentire le previsioni, speriamo di poter fare lo stesso anche domani, partendo dalla quarta posizione per via della penalità di Carlos. La macchina è andata benissimo, mi sentivo a mio agio e questo è molto importante, specialmente su un tracciato cittadino, dove sentirsi bene in vettura è imprescindibile. Ho spinto al limite, ho fatto i migliori giri del mio campionato. Bisogna restare concentrati perché è una pista nuova, le condizioni saranno fredde e difficili, dobbiamo essere pronti a qualsiasi evenienza”.

“Il risultato di oggi è difficile da digerire, le cose non sono andate come volevamo – ha ammesso Ocon. Non è mai facile uscire in Q1, specialmente con il ritmo che abbiamo dimostrato. Guardando i dati, saremmo dovuti essere tranquillamente in Q2, quindi è ancora più frustrante. Ho trovato traffico nel primo giro, mentre nel secondo ho avuto un’incomprensione con Max, e ho continuato comunque a spingere, ma sfortunatamente non è bastato. Ci sono aspetti positivi, la nostra macchina è veloce e possiamo lottare per domani”.