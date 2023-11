F1 | Alfa Romeo, Bottas pronto a lottare dalla settima posizione

Finali opposti per la qualifica di Valtteri Bottas e Zhou Guanyu. Il finlandese è subito sembrato a suo agio con la C43 sin dall’inizio del weekend, confermando la buona forma della vettura anche in qualifica. Bottas riesce a superare tutti i tagli, conquistando l’ottava posizione nel Q3. Grazie alla penalità di Carlos Sainz, Valtteri recupera una posizione e si schiererà domani sulla settima casella in griglia.

“Sono davvero soddisfatto delle nostre performance, è un grande risultato e ci da una buona opportunità di conquistare dei punti in gara. E’ un peccato per il Q1 complicato di Zhou, avremmo potuto avere entrambe le macchine tra i primi dieci – ha spiegato Valtteri – in ogni caso, possiamo essere soddisfatti delle nostre prestazioni, specialmente perché non sapevamo cosa aspettarci per questo weekend. Siamo riusciti a trovare la giusta finestra per la vettura, estraneo sempre più performance durante la qualifica. Abbiamo fatto tutto bene: ogni minimo dettaglio si è fuso con gli altri, facendo una grande differenza sul risultato finale”.

Decisamente più sfortunato Zhou: già nelle libere il cinese non aveva avuto fortuna col set-up. In qualifica, invece, ci pensa il traffico a mettergli i bastoni tra le ruote, impedendogli di migliorare il crono per la classifica finale. E’ diciottesimo, ma con la penalità di Stroll sale in diciassettesima posizione.

“Il nostro passo era decente e avremmo potuto lottare per il Q2, già un grande miglioramento rispetto ai miei tempi di ieri, perché il mio weekend è stato complicato sin dall’inizio. Sfortunatamente, ho trovato del traffico durante il mio giro cronometrato e non sono riuscito a migliorarmi quando la pista stava migliorando. Comunque, credo che potessimo giocarcela con i nostri avversari e questo mi da speranza per la gara. Sarà sicuramente complicato partire dalla nona fila, ma teniamo aperta ogni possibilità: con una buona partenza e una strategia aggressiva, speriamo di poter recuperare delle posizioni”.