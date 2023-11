Formula 1 | Alpine, qualifica a due velocità ad Abu Dhabi

Formula 1 GP Abu Dhabi Alpine – Qualifica a due velocità per la Alpine ad Abu Dhabu, teatro dell’ultimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Pierre Gasly, sfruttando il potenziale della A523, è riuscito ad ottenere la decima piazza, mentre Esteban Ocon – autore di diverse sbavature nel corso della Q2 – si è dovuto accontentare della 12° piazza, aspetto che lo costringerà ad una corsa di rimonta.

“Abbiamo ottenuto la 12° posizione sulla griglia di partenza nell’ultima qualifica della stagione”, ha affermato il francese dell’Alpine. “Ovviamente è stata una settimana difficile, almeno per quanto mi riguarda, e in generale abbiamo ottenuto il massimo del risultato che potevamo raggiungere. In gara cercheremo di spingere al massimo per garantirci una buona chiusura della stagione. Nelle libere del mattino ho cercato di perfezionare l’assetto, mentre in Q2 non sono riuscito a compiere quel passo in avanti necessario per ambire alla Q3. Non siamo lontani dalla top dieci e cercheremo di spingere al massimo per chiudere al meglio questo campionato”.

Qui invece le parole di Gasly: “Sono davvero soddisfatto del risultato che abbiamo ottenuto. Sapevamo che sarebbe stato difficile raggiungere il Q3 e nei fatti è stato così, visto i margini ridotti soprattutto a centro gruppo. Il Q3 non è stato semplice e sento che non abbiamo sfruttato al massimo il potenziale della vettura, ma alla fine è andata così. Analizzeremo cosa non è andato per il verso giusto. Partiamo da una buona posizione in vista della gara e il nostro obiettivo è quello di ottenere qualche punto. Darò il massimo, anche perchè sarebbe bello chiudere la stagione con un risultato positivo”.