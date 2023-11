F1 | Haas, Hulkenberg emerge nelle qualifiche del GP Abu Dhabi

F1 GP Abu Dhabi Haas – Grande performance di Nico Hulkenberg nelle qualifiche del GP Abu Dhabi, ultimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Il tedesco della Haas, nonostante i pochi chilometri del venerdì, è riuscito a portare la propria VF-23 in ottava posizione, garantendosi un piazzamento importante in vista della corsa di questo pomeriggio. Male invece Kevin Magnussen, solo 17° nonostante un feeling che sembrava positivo dopo le FP3.

“Non sapevo cosa aspettarmi perchè il week-end è stato ricco di alti e bassi”, ha affermato Magnussen. “Dopo le FP2 non avevamo molti dati da analizzare, anche se il comportamento della vettura non è stato male. Stessa cosa nelle FP3, soprattutto con le medie. Diciamo che poteva andare in maniera diversa considerando le premesse. Ad ogni modo è l’ultima gara della stagione e quindi scenderemo in pista con l’obiettivo di ottimizzare il tutto. Vogliamo garantirci punti e dati importanti in vista del 2024”.

Queste le parole di Hulkenberg: “Non mi aspettavo un risultato di questo tipo, anche perchè nelle libere non sono riuscito ad accumulare un buon chilometraggio. Fortunatamente nelle libere 3 sono riuscito a trovare una buona sintonia con la vettura, fattore che mi ha garantito la fiducia necessaria per un risultato di questo tipo. Tutte le tornate sono state solida e non ho lasciato nulla sul tavolo. Dietro di noi ci sono vetture ben più veloci di noi e avremo bisogno di alcune circostante per concretizzare un piazzamento in zona punti, ma alla fine faremo il massimo come sempre”.