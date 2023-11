Formula 1 | Pirelli, l’analisi delle ultime qualifiche della stagione ad Abu Dhabi

Formula 1 GP Abu Dhabi Pirelli – Max Verstappen ha dominato l’ultima sessione di qualifica del 2023. Il tre volte campione del mondo è stato il più veloce in tutte e tre le sessioni, scendendo fino al tempo di 1’23”445 del primo tentativo di Q3 che gli è valso la quarta pole position consecutiva sul circuito di Yas Marina. Per Verstappen questa è la dodicesima pole della stagione, la trentaduesima nella carriera. Accanto a Verstappen partirà Charles Leclerc (Ferrari), secondo col tempo di 1’23”584, mentre alle loro spalle si schiereranno sulla griglia di partenza la McLaren di Oscar Piastri (1.23”782) e la Mercedes di George Russell (1’23”788).

La giornata in pista

La terza sessione di prove libere è stata molto intensa, visto che le squadre hanno cercato di recuperare – almeno parzialmente – il tempo perduto ieri pomeriggio in FP2. Anche se le temperature erano decisamente superiori a quelle previste domani in gara, diversi piloti hanno effettuato dei long run con un buon quantitativo di benzina a bordo, privilegiando ancora una volta le due mescole più morbide con l’obiettivo di conservare la C3 per la gara.

La qualifica è stata serratissima, soprattutto nelle prime due sessioni: tutti i piloti racchiusi in 999 millesimi in Q1 e in sette decimi in Q2. In uno scenario del genere a fare la differenza possono essere solo i dettagli, sia in termini di pulizia di guida sia di preparazione del giro cronometrato che di gestione delle gomme, una caratteristica che viene esaltata ancor più del solito su un tracciato particolare come quello di Yas Marina, dove il terzo settore – particolarmente tortuoso – è determinante.

Il Pole Position Award è stato consegnato dall’ex calciatore Sergio Agüero. L’argentino è considerato uno dei migliori attaccanti della sua generazione e ha legato la sua carriera a due club: l’Atletico Madrid, con cui ha vinto la UEFA Europa League e la Supercoppa Europea nel 2010, e il Manchester City, con cui si è aggiudicato cinque volte la Premier League e una volta la FA Cup. Con la nazionale del suo paese, Agüero ha conquistato la Copa America nel 2021.

Mario Isola, Direttore Motorsport di Pirelli

Ancora una qualifica spettacolare per chiudere nel migliore dei modi questa stagione. Sono state tre sessioni molto combattute – basta guardare i distacchi – dove ogni piccolo particolare poteva risultare determinante. Sul tracciato di Yas Marina è il terzo settore a fare spesso la differenza sul giro secco e per affrontarlo nella maniera migliore bisogna non soltanto preparare con attenzione il giro cronometrato ma anche gestire con accuratezza le gomme attraverso i vari punti cruciali in modo da arrivare nella parte finale nelle migliori condizioni possibili. Ciò aggiunge un elemento di incertezza in più in una situazione che vede già un grande equilibrio fra le forze in campo e lo si è visto chiaramente questo pomeriggio.

Guardando alla gara di domani, le scelte delle squadre – quasi tutte hanno conservato due set di Hard – fanno capire come la C3 sarà la mescola prediletta. La sosta unica è sulla carta la più veloce, con la Medium come gomma per il primo stint per poi passare appunto alla Hard. La doppia sosta – con la sequenza C4/C3/C3 – è molto vicina come tempo complessivo di gara e potrebbe diventare un’opzione appetibile soprattutto in caso di neutralizzazione nella seconda metà della corsa. Difficilmente si vedrà all’opera la C5, a meno che qualcuno non voglia tentare l’azzardo nelle fasi finali per cercare di sfruttare – con una vettura più leggera – il vantaggio di grip che la Soft comunque fornirebbe rispetto ad una Hard usata”.