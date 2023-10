Formula 1 | Alpine, Ocon entusiasta della sesta posizione nel venerdì in Messico

Soddisfazione in casa Alpine per come sono andate le prove libere del venerdì in Messico. Ocon ha chiuso la giornata con un’ottima sesta posizione, sintomo di una vettura che sembra adattarsi molto bene alle caratteristiche uniche del tracciato centroamericano. Gasly invece non ha fatto meglio della sedicesima, ma bisogna considerare anche il fatto che il francese non è stato in macchina nella prima sessione per far posto a Doohan, rispettando il regolamento che vuole un rookie in almeno due PL1 nel corso della stagione.

“E’ stato un venerdì molto entusiasmante per noi – ha ammesso Ocon. Abbiamo portato al termine un programma molto intenso di lavoro senza problemi, facendo buoni progressi tra le due sessioni. Ovviamente non possiamo cullarci di questo, faremo un debriefing approfondito e ci concentreremo su come affrontare al meglio le qualifiche. Lavoreremo duramente nel corso della notte per essere nella posizione migliore e cercare di raggiungere la Q3, così da metterci in una buona situazione in vista della gara di domenica. Mi sento bene in macchina, vediamo cosa riusciremo a fare nel corso del weekend”.

“Ero nel box durante la prima sessione con Doohan in macchina come previsto dal regolamento – ha dichiarato Gasly. E’ stato interessante seguire il tutto in diretta dai box con gli ingegneri. Questo significava che dovevamo recuperare il tempo perduto nelle PL2, era importante avere una sessione produttiva, cosa che siamo riusciti a fare. Ci sono delle cose che bisogna considerare per mettere la macchina in una finestra di lavoro migliore, e sono sicuro che potremo apportare dei miglioramenti sostanziali in vista delle libere del sabato e delle qualifiche”.