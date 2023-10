F1 | Red Bull, Verstappen torna davanti, ma resta l’incognita gomme

Max Verstappen si lascia alle spalle le difficoltà di Austin, e in Messico torna a fare quello che sa: stare davanti. In entrambe le sessioni di libere l’olandese si mette al comando, ma il distacco dagli avversari è ancora irrisorio – prima Albon a 95 millesimi, poi Norris a poco più di un decimo. La lotta per la qualifica sembra prospettarsi davvero combattuta – Gasly, sedicesimo, è a 9 decimi – ma sarà la gara a fare la differenza: lo stesso Verstappen ammette di dover ancora lavorare sula gestione gomme e la strategia potrebbe tornare a giocare un ruolo importante anche all’Hermans Rodriguez.

“Credo che sia un inizio positivo per il weekend, anche se non tutto è andato liscio come l’olio, c’è ancora qualcosa da migliorare. La pista, è evidente, è molto scivolosa ed è difficile gestire le gomme nel long run. C’è ancora del lavoro da fare – ha rivelato l’olandese – in ogni caso sembravamo competitivi, forse anche più di quanto ci aspettassimo. La lotta per la pole sarà davvero serrata, ma sono convinto che sul passo gara sarà tutta un’altra storia”.